Суд отправил в СИЗО миллиардера Вадима Мошковича

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Согласно постановлению судьи Олеси Менделеевой, бизнесмен будет находиться в СИЗО до 25 мая 2025 года.

По мнению следователя, Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. У бизнесмена есть заграничная недвижимость, а его дети живут во Франции и на Кипре, поэтому следствие опасается, что он улетит в эти страны на частном самолете.

Защита миллиардера возражала и просила суд не заключать Мошковича под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд рублей. Сам Мошкович заявил о своей невиновности и сказал, что не намерен скрываться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров, потерпевшей в рамках дела проходит кипрская компания. О задержании Мошковича стало известно накануне. Вместе с ним в рамках уголовного дела был задержан Максим Басов, занимавший ранее должность гендиректора ГК «Русагро».

В уголовном деле говорится о предполагаемом мошенничестве Мошковича с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Пока фигурирует сумма в 1 млрд рублей, но она еще может измениться. Следователи МВД совместно с ФСБ 26 марта провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах холдинга следователи изымали технику и документацию. Потом фигурантам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Ночь перед судом задержанные провели в ИВС.

Рената Валеева