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С 31 марта на трассе Алексеевское — Альметьевск вводится платный проезд

13:15, 27.03.2025
С 31 марта на трассе Алексеевское — Альметьевск вводится платный проезд
Фото: взято с сайта mindortrans.tatarstan.ru

С 31 марта на трассе Алексеевское — Альметьевск начнет действовать платный проезд. Об этом сообщает АО «Автострада», концессионер магистрали. Оплата станет доступна в полночь с 30 на 31 марта на официальном сайте трассы.

Стоимость проезда (руб./км):

  • I категория (легковые авто высотой до 2 м) — 4,5 рубля;
  • II категория (легковые авто высотой от 2 до 2,6 м) — 6,75;
  • III категория (грузовики и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 м и более) — 9;
  • IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 м и более) — 18.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, устанавливающее платный режим использования трассы Алексеевское — Альметьевск до 11 января 2121 года.

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