Wildberries подала иск на 42 миллиарда рублей к компании Бакальчука

Компания Wildberries обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к «ВБ Девелопмент». Она требует взыскать с ответчика 42 млрд рублей. В эту сумму входят неосновательное обогащение, убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами, пишет РИА «Новости».

— Повод? Как всегда, высосанный из пальца. На деле же все наоборот: именно «РВБ» в августе прошлого года заморозила реестр платежей и отказалась оплачивать выполненные работы на миллиарды рублей. Из-за этого были остановлены более 20 объектов, и большая часть складов заморожена до сих пор, — отреагировал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале.

Ранее, в октябре 2024 года, Wildberries расторгла контракты с «ВБ Девелопмент» из-за нарушения сроков строительства объектов и односторонней приостановки работ со стороны «ВБ Девелопмент». Для продолжения строительства компания уже заключила договоры с новым партнером.

В середине сентября в объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что юристы готовят иск к «ВБ Девелопмент» на 27 миллиардов рублей из-за невыполнения обязательств по более чем 60 договорам. Позже сумма выросла до 37 млрд рублей — это перечисленные «ВБ Девелопмент» авансы для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов. При этом «ВБ Девелопмент» не предоставил никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму.

Рената Валеева