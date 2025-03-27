Страницы истории в фотографиях Михаила Козловского

Фото: Роман Хасаев

На ул. Пушкина, 80, в здании нового бизнес-центра АО «ТАИФ» развернулась фотовыставка, приуроченная ко дню рождения заслуженного работника культуры Республики Татарстан, члена Союза журналистов РТ и РФ, фотографа первого президента Республики Татарстан и пресс-центра АО «ТАИФ» Михаила Козловского (24.03.1954 — 20.01.2018).

Фотоэкспозиция представляет собой коллекцию из более чем 60 работ мастера, отображающих богатую палитру жизни республики на разных этапах истории. Протокольные кадры, запечатлевшие официальную летопись республики, — визиты в Татарстан президентов России Бориса Ельцина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, моменты из рабочих поездок первого президента Татарстана и Государственного советника республики Минтимера Шаймиева, раиса Татарстана Рустама Минниханова соседствуют с кадрами, рассказывающими о жизни республики тех лет.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Я уже имел возможность ознакомиться с выставкой. Впечатляет! Фотограф мастерски запечатлел и повседневную жизнь республики, и работу людей, оказавших огромное влияние на развитие Татарстана. Мне понравилось. Очень яркая и интересная выставка, — поделился впечатлениями генеральный директор АО «ТГК-16», депутат Государственного Совета РТ Эдуард Галеев.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Часть экспозиции отведена под работы, созданные Михаилом Козловским в годы его работы фотокорреспондентом в таких изданиях, как «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Сложно пройти мимо экспозиции и не остановиться, чтобы погрузиться в эти страницы истории, запечатленные мастером. Я был знаком с Михаилом Борисовичем и вспоминаю его с искренним уважением, — в разговоре с журналистом «Реального времени» отметил исполнительный директор по нефтепереработке и нефтехимии АО «ТАИФ» — генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Фарид Минигулов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Директор по развитию ГК «Эдельвейс» Рашит Фасхутдинов признался, что, узнав о выставке, специально приехал, чтобы ознакомиться с экспозицией:

— Михаила Борисовича очень хорошо знал. Еще со времени, когда я работал в городской администрации, а он — в газете. Мы часто встречались, дружили, вместе работали. Вообще это очень хорошая выставка. Это история республики. Это память о Михаиле Борисовиче. Сыновья очень верно делают, что так бережно относятся к наследию и стремятся вот так хранить память об отце и талантливом фотографе. Хотелось бы, чтобы эту выставку увидели как можно больше людей. Прекрасные материалы. И организовано все на очень хорошем уровне, — подчеркнул он в разговоре с журналистом «Реального времени».

Арсений Фавстрицкий