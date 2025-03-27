В Китае могут разрешить ездить с российскими правами

Фото: Рената Валеева

Представители Минтранса и МВД России ведут переговоры с коллегами из Китая о взаимном признании водительских прав для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях. Об этом сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ранее Совфед ратифицировал протокол с изменениями в соглашении между правительством России и правительством Китая об облегчении поездок граждан. Цель изменений — упростить порядок оформления многократных виз профессиональным водителям.

21 марта авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из аэропорта Казань на китайский курорт Санья, расположенный на острове Хайнань. Вылеты будут осуществляться по пятницам, обратные рейсы — по понедельникам.

Рената Валеева