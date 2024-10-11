Минтранс: в России пока не планируют вводить овербукинг

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России не планирует легализовывать овербукинг, заявил глава ведомства Роман Старовойт. По его словам, Минтранс контролирует авиакомпании, чтобы не допустить ситуаций, когда пассажир, купивший билет, не может сесть на рейс, передает издание «Говорит Москва».

Также Старовойт отметил, что ведомство ежедневно контролирует цены на авиабилеты. За восемь месяцев 2023 года они выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Овербукинг — это практика продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Она основана на предположении, что не все пассажиры явятся на рейс. Согласно Воздушному кодексу России, овербукинг не запрещен и не регулируется.

Рената Валеева