Шаймиев — Госсовету: «Не забывайте, что вы — голос народа»

Фото: Представлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Госсоветник Татарстана, первый президент республики и председатель Верховного Совета Татарстана с 1990 по 1991 год Минтимер Шаймиев поздравил Госсовет с 30-летием работы. Поздравление опубликовано в спецвыпуске газеты «Республики Татарстан», посвященном юбилею.

— Тридцатилетие деятельности Государственного Совета Республики Татарстан — это событие особой важности в общественно-политической жизни нашей республики, — подчеркнул Шаймиев.

Он отметил, что парламент республики, трансформировавшийся в 1994 году в Госсовет, достойно продолжил традиции, заложенные в конце прошлого века. Он доказал свою жизнеспособность и способность справляться с вызовами времени.

— Поздравляю всех нас с этой знаменательной, исторической датой и желаю нынешнему составу Государственного Совета Татарстана плодотворной деятельности. Никогда не забывайте о том, что являетесь народными депутатами и представляете собой лицо и голос нашего многонационального народа, который и вершит историю, — заключил Шаймиев.

С подобным обращением выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рената Валеева