Минниханов поздравил Госсовет с 30-летием: «Заложена надежная правовая основа парламентаризма»

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил депутатов, ветеранов и жителей республики с 30-летием Госсовета Татарстана. В своем обращении, опубликованном пресс-службой, он отметил значительную роль в развитии региона и страны в целом.

— За прошедшие три десятилетия была заложена надежная правовая основа парламентаризма, созданы условия для социально-экономического развития Татарстана как динамично развивающегося, опорного региона Российской Федерации, — подчеркнул Минниханов.

Раис республики отметил, что на протяжении всех лет депутаты всех созывов ставили во главу угла интересы людей, их проблемы и ожидания, направляя усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодежи.

Особую благодарность Минниханов выразил за активную помощь депутатов татарстанского парламента участникам СВО, поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, отметив, что это заслуживает самого глубокого уважения в условиях глобальных вызовов, стоящих перед страной.

— Убежден, компетентность, преемственность, ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, палатами Федерального Собрания России и общественными объединениями и впредь позволят вам добросовестно трудиться, неукоснительно выполнять возложенные на вас обязанности на благо нашего многонационального Отечества, — заявил раис Татарстана.

В завершение поздравления Минниханов пожелал депутатам успехов и всего наилучшего.

Рената Валеева