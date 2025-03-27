В Бугульме при подготовке к реконструкции моста найдены артефакты XIX века

Фото: Екатерина Петрова

Во время археологического исследования территории, прилегающей к мосту в Бугульме, подготавливаемой к реконструкции, были обнаружены культурные слои и предметы быта XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В ходе предварительной разведки, включавшей осмотр местности и шурфовку, археологи обнаружили осколки керамической посуды, кости животных, фрагменты стеклянной тары, части фарфоровых изделий и металлические предметы.

— Обнаруженный широкий диапазон находок стеклянной тары XIX века, возможно, связан с действовавшим с 1878 года на прилегающей территории винным складом, в настоящее время являющимся объектом культурного наследия регионального значения «Здание реального училища (бывший казенный винный склад)», вторая пол. XIX в., 1908 г., — говорится в сообщении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Археологические работы проводились локально, только на участке будущего строительства. Однако специалисты отмечают, что выгодное географическое положение Бугульмы предполагает возможность обнаружения артефактов и других исторических периодов при проведении дальнейших раскопок.

По словам руководителя Комитета ОКН Ивана Гущина, выявленный археологический памятник будет взят под государственную охрану. В настоящее время разрабатываются меры по сохранению обнаруженных артефактов и их дальнейшему изучению.

Рената Валеева