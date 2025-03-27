МВД задержало создателей вирусной программы Mamont

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники МВД задержали троих хакеров, которые являются создателями вредоносного ПО Mamont. Программа позволяет с помощью услуги SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, они причастны к совершению более 300 киберпреступлений.

Злоумышленники создали вредоносное ПО под названием Mamont и распространяли его через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Полицейские в Саратовской области задержали троих предполагаемых разработчиков программы. В ходе обысков изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по статьям 159.6 и 272 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают все эпизоды преступной деятельности и соучастников.

Ранее министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин призвал жителей республики к бдительности и поделился информацией о наиболее распространенных видах мошенничества в Telegram.



Рената Валеева