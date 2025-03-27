Депутат Госдумы от Татарстана передал бойцам Росгвардии в зону СВО 10 ноутбуков
Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон вместе с Управлением Росгвардии по Татарстану передал бойцам ведомства в зону СВО 10 ноутбуков для работы.
— Рад, что посылку доставили как раз к празднику — сегодня Росгвардия отмечает свой профессиональный праздник. В ответ ребята передают с передовой поздравления всем, кто сейчас несет службу, и ветеранам ведомства. Присоединяюсь ко всему сказанному. Ждем вас домой с Победой! — написал он в телеграм-канале.
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