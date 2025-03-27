Ради высокой зарплаты 46% казанцев готовы переехать в небольшой город
По данным опроса сервиса SuperJob, 46% жителей Казани согласны переехать в меньший город ради высокой зарплаты, однако 47% считают это нежелательным. В 2023 году желание сменить место жительства было выше: тогда на переезд согласились 55% казанцев.
В опросе, проведенном среди 10 тыс. респондентов из 16 больших городов России, выяснилось, что желание переехать наиболее распространено среди жителей Омска (64%), Краснодара и Новосибирска (по 60%). Казанцы, по сравнению с другими мегаполисами, стали реже рассматривать этот вариант.
— Если работа интересная, — говорят некоторые. Но многие остаются привязаны к своему городу, ссылаясь на связь с ним.
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