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Паслер назначен врио губернатора Свердловской области

21:54, 26.03.2025
Паслер назначен врио губернатора Свердловской области
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Евгений Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Дениса Паслера.

Евгений Куйвашев. взято с сайта kremlin.ru

Соответствующее предложение было сделано Путиным на встрече с Денисом Паслером, о чем сообщает пресс-служба Кремля.

— Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион, — заявил Путин, обращаясь к Паслеру.

Он ранее занимал должность председателя правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год.

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области предложено стать Евгению Солнцеву

Рената Валеева

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