Паслер назначен врио губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Дениса Паслера.

Соответствующее предложение было сделано Путиным на встрече с Денисом Паслером, о чем сообщает пресс-служба Кремля.

— Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион, — заявил Путин, обращаясь к Паслеру.

Он ранее занимал должность председателя правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год.

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области предложено стать Евгению Солнцеву

Рената Валеева