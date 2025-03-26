Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях скарлатины в Таиланде

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с предполагаемыми случаями заболевания скарлатиной среди российских туристов в Таиланде. В пунктах пропуска работает система «Периметр», пишет ТАСС.

Ранее в телеграм-канале Shot появились сообщения о том, что российские туристы массово жалуются на случаи заболевания скарлатиной в Таиланде, выявлены десятки заболевших.

В Роспотребнадзоре сообщили, что информация о предполагаемых случаях скарлатины находится под контролем ведомства. На официальных сайтах Минздрава и Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда данных о распространении скарлатины нет. Однако в начале марта Министерство здравоохранения Таиланда заявляло, что за первые два месяца текущего года в стране было зарегистрировано 455 случаев скарлатины. Для данного региона это заболевание не является новым и представляет собой инфекционную болезнь, находящуюся под наблюдением. В основном скарлатиной болеют дети.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Роспотребнадзор мониторит обстановку с инфекционными заболеваниями в разных странах мира, чтобы вовремя выявлять лиц с признаками инфекций и не допустить ухудшения эпидемической ситуации в России. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать правила личной гигиены для снижения риска возникновения заболевания.

Скарлатина — это инфекционная болезнь, вызываемая стрептококком группы А. Она характеризуется сыпью, лихорадкой, интоксикацией и ангиной. Болеют в основном дети от 5 до 15 лет, но и другие возрастные группы могут быть подвержены заболеванию. Заражение происходит воздушно-капельным путем, переболевшие приобретают стойкий иммунитет.

Рената Валеева