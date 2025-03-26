Медведев призвал быстрее вводить комплексы против малых БПЛА

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости в кратчайшие сроки развернуть эффективные комплексы противовоздушной обороны для защиты от налетов с использованием БПЛА. Об этом пишет «Российская газета».

Медведев напомнил, что Украина активно применяет беспилотные средства для ударов по объектам, в том числе гражданской инфраструктуры, несмотря на проходящие переговоры. Он подчеркнул, что задача развертывания комплексов ПВО требует не только производственных усилий, но и подготовки необходимых нормативных актов.

Ранее МЧС России выпустило рекомендации для населения, касающиеся действий при обнаружении БПЛА. Главный совет ведомства — ни в коем случае не пытаться сбить дрон подручными средствами.

Рената Валеева