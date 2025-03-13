МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами

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МЧС России выпустило рекомендации для населения, касающиеся действий при обнаружении БПЛА. Главный совет ведомства — ни в коем случае не пытаться сбить дрон подручными средствами.

В рекомендациях подчеркивается, что любые попытки самостоятельного уничтожения БПЛА могут быть опасны и привести к серьезным последствиям. Также запрещено приближаться к упавшим дронам.

— Не приближайтесь к упавшим беспилотникам и не используйте вблизи них радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства с GPS, — говорится в сообщении МЧС.

В случае обнаружения упавшего дрона необходимо:

отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров;

найти укрытие за зданием или деревом;

предупредить окружающих об опасности;

незамедлительно сообщить о происшествии по номеру 112.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

МЧС также напомнило о строгом запрете на съемку работы систем ПВО, моментов полета БПЛА, а также военной техники и инфраструктуры. Кроме того, ведомство настоятельно не рекомендует публиковать какую-либо информацию о дронах в социальных сетях.

Данные рекомендации были опубликованы на фоне участившихся случаев атак беспилотников на территории России. В частности, в ночь на 13 марта российские силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами. По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито в Брянской (30) и Калужской (25) областях.



Рената Валеева