Путин предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в России

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин предложил создать при администрации главы государства рабочую группу, которая будет заниматься вопросами развития системы воспитания. Об этом пишут «Известия».

По словам президента, эта группа будет координировать и объединять усилия представителей всех сфер образования, культуры, спорта, родительских сообществ, общественных организаций и органов власти.

Кроме того, Путин упомянул Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», в котором насчитывается более 11 млн участников. Российский лидер отметил, что это движение активно работает как в больших городах, так и в малых населенных пунктах.

Ранее Путин на заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, предложил предоставить матерям-героиням те же социальные гарантии и льготы, что и Героям Труда России.

Рената Валеева