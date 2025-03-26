В Казани на ночь перекроют улицу Модельную из-за строительства теплосетей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в ночь с 5 на 6 апреля будет временно ограничено движение транспорта по улице Модельной. Причиной стала необходимость проведения работ по строительству квартальных тепловых сетей.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, проезжая часть улицы Модельной в районе дома №4а будет полностью закрыта для проезда с 21.00 5 апреля до 6.00 6 апреля.

Напомним, с 28 марта по 28 апреля 2024 года в Казани полностью закрыт местный проезд по улице Чистопольской в районе жилого дома №38.



Рената Валеева