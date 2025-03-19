В Татарстане стартует прием документов на охоту на пернатую дичь

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 26 марта начнется прием документов для получения разрешений на охоту на пернатую дичь в общедоступных угодьях. Охотники смогут подать заявление в Госкомитет РТ по биоресурсам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для получения разрешения нужно предоставить заявление, оригинал паспорта, охотничий билет, квитанцию об уплате госпошлины в размере 650 рублей и квитанцию о сборе за пользование объектами животного мира.

Госкомитет напомнил, что охота на селезней уток с подсадными утками разрешена с 5 апреля по 6 мая. Охота на водоплавающую дичь, включая гусей, пройдет с 12 по 21 апреля, а на боровую дичь — с 19 по 28 апреля.

Анастасия Фартыгина