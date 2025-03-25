Реконструкция трассы М-7 в Татарстане выполнена на 63%

Работы по расширению трассы М-7 в Татарстане, соединяющей Казань и Екатеринбург, продвигаются быстрыми темпами — на данный момент выполнено 63% от общего объема. Реконструкция затрагивает участки с 1061-го по 1155-й и с 1161-го по 1166-й км, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

— Работы по устройству основания дорожной одежды практически выполнены. Уложено уже 880 тыс. тонн асфальтобетона из запланированных 1,2 млн тонн, — рассказали в ведомстве.

На трассе также планируется строительство и реконструкция 11 транспортных развязок и путепроводов. На данный момент полностью готовы семь путепроводов, которые были построены на разных участках трассы в Набережных Челнах и Мензелинском районе. Ведется строительство еще четырех путепроводов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, запланировано возведение шести мостов, из которых четыре уже завершены. Работы продолжаются на мостах через реки Ик и Сюнь. На мосту через Ик завершена сборка металлической конструкции, и вскоре начнется ее установка.

Все работы планируется завершить раньше срока — в 2025 году. В этом году в России планируется расширить около 290 км федеральных трасс.

— Расширение дорожной части остается одной из важнейших задач в условиях роста автомобилизации и увеличения интенсивности движения, — подчеркнул зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Руководитель Росавтодора Роман Новиков добавил, что развитие внутреннего туризма также способствует улучшению дорожной инфраструктуры, обеспечивая удобный доступ к культурным памятникам и мемориальным комплексам.

Напомним, что в Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону, который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году запланирован ремонт более 200 км региональных дорог, а также приведение в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений.



Анастасия Фартыгина