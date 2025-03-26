В Татарстане на ремонт шести мостов выделят более миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начнется капремонт шести мостов, на что будет потрачено 1,1 млрд рублей. Соответствующие тендеры уже опубликовали на сайте госзакупок. Финансирование поступит из федерального бюджета и бюджета республики.

Работы коснутся мостов в следующих районах:

Нижнекамском;

Елабужском;

Лениногорском;

Дрожжановском;

Новошешминском;

Черемшанском.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшие затраты предусмотрены для моста через реку Шешму на автодороге Чистополь — Нижнекамск — его ремонт обойдется в 388,4 млн рублей. Обновление моста через реку Тойму на дороге М7 «Волга» — Бизяки составит 322 млн рублей.

Также отремонтируют мост через реку Кувак на автодороге Старый Кувак — Куакбаш за 167,6 млн, а мост через ручей на дороге Старое Дрожжаное — Татарские Шатрашаны — Новые Чукалы — за 133 млн.

Мост через реку Секинесь на дороге Азеево — Черемшан — Шентала — Слобода Черемуховая будет обновлен за 105,4 млн рублей, а мост через реку Большую Сульчу на той же автодороге обойдется в 79,5 млн.

Напомним, что управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства заключило контракт с «Союз Автодор» на капремонт моста через реку Пекшу на 136+611 км автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань. Выделенная сумма бюджетных средств составила 496 млн рублей, что на 5 млн рублей меньше начальной цены.



Анастасия Фартыгина