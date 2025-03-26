Защита блогера Елены Блиновской обжаловала ее приговор в суде

Фото: Динар Фатыхов

Защита Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. Об этом сообщили в Савеловском суде Москвы.

— В суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на ее обвинительный приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде, — уточнили в суде.

Теперь дело будет передано в Московский горсуд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что Блиновская была задержана в апреле прошлого года по обвинению в неуплате налогов, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Она признала вину только в части неуплаты налогов.

В ноябре 2024 года Блиновская была признана банкротом, и в настоящее время идет процесс реализации ее имущества. Ранее суд разрешил блогеру продать несколько квартир с целью частичного погашения задолженности.



Накануне Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Ранее прокуратура снизила сумму иска к Блиновской более чем на 300 миллионов рублей, с первоначальных 918 млн до 587 млн рублей, учитывая выплаты, произведенные обвиняемой. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.



Анастасия Фартыгина