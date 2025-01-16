Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов на 906 млн рублей

Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», в суде признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. Она выразила надежду, что вырученные от продажи ее имущества деньги помогут погасить налоговую задолженность. Об этом сообщили «Известия».

— С первого дня мы гасим недоимку, насколько это возможно, продолжаем это делать, сейчас это сложно, но, надеюсь, нашего реализованного имущества хватит, — заявила она.

Следствие установило, что Блиновская с помощью мужа уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей, из которых 716 млн были легализованы незаконно. Ранее, на допросе в суде, она охарактеризовала свои марафоны как «недорогие или бесплатные» мероприятия в области популярной психологии.

Хотя Блиновская признала вину в неуплате налогов еще в августе прошлого года, остальные обвинения она продолжает отрицать. Осенью ее признали банкротом, что стало очередным этапом в этой громкой уголовной истории.

Напомним, 10 января исполнительные приставы прекратили взыскание более 1,1 млрд рублей с Блиновской. Решение о прекращении исполнительного производства было вынесено в конце ноября 2024 года на основании пункта 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве», связанного с банкротством должника.



Анастасия Фартыгина