В России утвердили новую демографическую стратегию до 2036 года
Правительство России одобрило стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
— Стратегия нацелена на повышение рождаемости и улучшение поддержки родителей. Мы хотим создать условия, чтобы в нашей стране рождалось больше детей и чтобы они могли расти и развиваться в комфортной среде, — подчеркнул Мишустин.
Программа включает комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей и решение других важных задач в области демографии. Основная цель — обеспечить рост населения и улучшить качество жизни семей с детьми.
Накануне в России предложили в качестве социальной поддержки выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми во всех регионах.
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