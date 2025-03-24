В России утвердили новую демографическую стратегию до 2036 года

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Правительство России одобрило стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

— Стратегия нацелена на повышение рождаемости и улучшение поддержки родителей. Мы хотим создать условия, чтобы в нашей стране рождалось больше детей и чтобы они могли расти и развиваться в комфортной среде, — подчеркнул Мишустин.

Программа включает комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей и решение других важных задач в области демографии. Основная цель — обеспечить рост населения и улучшить качество жизни семей с детьми.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне в России предложили в качестве социальной поддержки выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми во всех регионах.



Анастасия Фартыгина