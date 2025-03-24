Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России утвердили новую демографическую стратегию до 2036 года

10:44, 24.03.2025
В России утвердили новую демографическую стратегию до 2036 года
Фото: Реальное время

Правительство России одобрило стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

— Стратегия нацелена на повышение рождаемости и улучшение поддержки родителей. Мы хотим создать условия, чтобы в нашей стране рождалось больше детей и чтобы они могли расти и развиваться в комфортной среде, — подчеркнул Мишустин.

Программа включает комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей и решение других важных задач в области демографии. Основная цель — обеспечить рост населения и улучшить качество жизни семей с детьми.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне в России предложили в качестве социальной поддержки выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми во всех регионах.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцеэром
Официальные партнеры