Путин: Минобороны рассматривает ротацию военных на СВО

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос ротации военнослужащих, которые первыми отправились на специальную военную операцию (СВО), является актуальным. Он заявил, что Министерство обороны активно работает над этой темой.

— Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем, — сказал Путин. Однако он подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом текущей ситуации на линии боевого соприкосновения.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Эти комментарии были сделаны в ответ на вопрос писателя Захара Прилепина во время заседания Совета по культуре.