Глава Следкома поручил найти останки пропавшей в Татарстане несовершеннолетней

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал немедленно приступить к поискам останков несовершеннолетней девушки из Челябинской области, тело которой может находиться на территории Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления Следкома России (СУ СКР) по Татарстану Валерию Липскому и его коллегам из соседних регионов оказать содействие в поисках.

— Наличие снега — это отговорка и демонстрация нежелания работать, — заявил Александр Бастрыкин на оперативном совещании по вопросам поиска без вести пропавших детей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее руководитель СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин сообщил о возможном местонахождении останков девушки на территории республики. Он предложил начать поиски после схода снега, но Бастрыкин поручил приступить к ним незамедлительно.

Также на совещании сообщили, что в 2024 году в следственные органы поступили обращения о пропаже более 5 тыс. детей, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Следователи смогли оперативно установить местонахождение 99,5% из них. В ведомстве подчеркнули важность быстрого поиска и нахождения детей для предотвращения более тяжких последствий.

Кроме того, на прошлой неделе Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о похищении подростка в Казани. Ход расследования уголовного дела по факту похищения взяла на контроль прокуратура Московского района Казани.

Анастасия Фартыгина