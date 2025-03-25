В Бугульме прокуратура потребовала вернуть государству пруд, незаконно используемый арендатором земли

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть государству земельный участок с прудом, который используется незаконно. Проверка, проведенная городской прокуратурой, выявила нарушение водного и земельного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земельный участок, находящийся в аренде у физического лица, имеет площадь 7,5 гектара и включает пруд, который не отделен от других водоемов и связан с рекой Дымка. Пруд был создан путем прокопки канала к этой реке, которая является федеральным водным объектом. В соответствии с Водным кодексом России, такой пруд должен принадлежать государству.

Прокурор города потребовал признать право собственности на участок отсутствующим и снять его с государственного кадастрового учета. Иск находится на рассмотрении суда.

Анастасия Фартыгина