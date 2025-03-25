Более 90% мошенничеств в России совершается через иностранные мессенджеры

Фото: Динар Фатыхов

В России свыше 90% мошеннических действий, направленных на получение личной информации, происходит через иностранные мессенджеры. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы.

Он заявил, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников госорганов, банков и операторов связи.

Шадаев подчеркнул, что мошенники используют так называемую социальную инженерию, чтобы обмануть людей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Более 90% социнженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, — сказал министр.

Напомним, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать все телефонные звонки на экранах мобильных устройств. Это нововведение направлено на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.



Анастасия Фартыгина