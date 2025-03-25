Новости общества

16:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более 90% мошенничеств в России совершается через иностранные мессенджеры

15:42, 25.03.2025
Более 90% мошенничеств в России совершается через иностранные мессенджеры
Фото: Динар Фатыхов

В России свыше 90% мошеннических действий, направленных на получение личной информации, происходит через иностранные мессенджеры. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы.

  • Он заявил, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников госорганов, банков и операторов связи.

Шадаев подчеркнул, что мошенники используют так называемую социальную инженерию, чтобы обмануть людей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Более 90% социнженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, — сказал министр.

Напомним, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать все телефонные звонки на экранах мобильных устройств. Это нововведение направлено на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Евгением Уфимцевым — президентом Российского Союза Автостраховщиков
Официальные партнеры