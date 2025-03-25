Более 90% мошенничеств в России совершается через иностранные мессенджеры
В России свыше 90% мошеннических действий, направленных на получение личной информации, происходит через иностранные мессенджеры. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы.
- Он заявил, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников госорганов, банков и операторов связи.
Шадаев подчеркнул, что мошенники используют так называемую социальную инженерию, чтобы обмануть людей.
— Более 90% социнженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, — сказал министр.
Напомним, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать все телефонные звонки на экранах мобильных устройств. Это нововведение направлено на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
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