Татарстанцы потратили 130,5 млн рублей на ярмарках сельхозпродукции
В Татарстане за два дня ярмарок фермеры продали сельхозпродукции на 130,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.
На ярмарках было реализовано 214,6 тонны овощей, включая 120,3 тонны картофеля, а также 36,6 тонны молока и 163,9 тонны мяса, из которых 85 тонн составила говядина.
Ярмарки возобновили свою работу 15 марта, и на них горожане могут приобрести продукты от фермеров и кооперативов. Для организации ярмарок было задействовано более 1,5 тыс. единиц транспорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.