Татарстанцы потратили 130,5 млн рублей на ярмарках сельхозпродукции

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за два дня ярмарок фермеры продали сельхозпродукции на 130,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

На ярмарках было реализовано 214,6 тонны овощей, включая 120,3 тонны картофеля, а также 36,6 тонны молока и 163,9 тонны мяса, из которых 85 тонн составила говядина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ярмарки возобновили свою работу 15 марта, и на них горожане могут приобрести продукты от фермеров и кооперативов. Для организации ярмарок было задействовано более 1,5 тыс. единиц транспорта.

Анастасия Фартыгина