Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на седьмой срок

Александр Лукашенко, избранный президентом Белоруссии на прошедших 26 января выборах, официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

Лукашенко произнес слова присяги на белорусском языке, поклявшись верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию. После этого он подписал Акт о вступлении в должность, а председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

В своей речи Лукашенко подчеркнул, что победа на выборах — это результат работы не только его как президента, но и всего белорусского народа. Он также отметил, что путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого — это белорусский путь развития страны.

Президент заявил, что народ Белоруссии выбрал независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее. Он подчеркнул, что страна стала сильнее после попытки цветной революции в 2020 году. Лукашенко обвинил западные организации в финансировании госпереворотов и цветных революций по всему миру, включая Белоруссию.



На церемонию инаугурации были приглашены более 1,1 тыс. человек, включая высших руководителей страны, представителей политических партий и общественных объединений, религиозных организаций и СМИ. Россию представлял посол страны в республике Борис Грызлов.

После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие принесут клятву на верность народу и президенту.

Рената Валеева