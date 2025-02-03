ЦИК Белоруссии подтвердил победу Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии официально объявила результаты выборов президента, состоявшихся 26 января, на которых действующий президент Александр Лукашенко одержал победу. По данным ЦИК, он получил 86,82% голосов избирателей.

Второе место занял Сергей Сыранков с 3,21% голосов, за ним следуют Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%). Против всех кандидатов высказались 3,60% избирателей. Участие в голосовании приняли 85,69% от общего числа — около 6,9 млн — зарегистрированных избирателей.

На заседании ЦИК, которое транслировалось в онлайн-формате, председатель Игорь Карпенко подчеркнул отсутствие жалоб от граждан или наблюдателей на нарушения избирательного законодательства в процессе голосования и подсчета голосов.

Анастасия Фартыгина