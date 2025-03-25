В Альметьевске осужден торговец немаркированным табаком на сумму более 5 млн рублей
Альметьевская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.
По материалам дела, с марта по ноябрь 2022 года мужчина занимался приобретением и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками. Он приобретал табак с целью получения прибыли и перевозил его по своим торговым точкам, расположенным в Альметьевске, а также хранил по месту жительства. Реализация товара осуществлялась через сотрудников торговых точек, которые не знали о незаконной деятельности.
Общая рыночная стоимость немаркированных табачных изделий, приобретенных злоумышленником за время его деятельности, составила более 5,2 млн рублей.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину частично. Суд, приняв во внимание представленные доказательства и позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства.
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