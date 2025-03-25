Генпрокуратура признала нежелательной деятельность финансируемой НАТО организации

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура объявила о признании деятельности международной неправительственной организации The European Leadership Network* («Европейская сеть лидеров») нежелательной на территории страны.

Организация, финансируемая НАТО, по данным Генпрокуратуры, занимается пропагандой расширения Североатлантического альянса, продвигает антироссийскую повестку и демонстративно поддерживает преступления украинских неонацистов.

На своих информационных ресурсах «Европейская сеть лидеров»* называет страны, несогласные с курсом коллективного Запада, агрессорами, а цели СВО — захватническими. Кроме того, организация создала подразделение для сбора информации и работы с молодежью. Это подразделение также активно финансируется, в том числе Фондом Карнеги за международный мир* и Фондом имени Фридриха Эберта*.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Европейская сеть лидеров»* была основана в 2011 году бывшим британским дипломатом. Ее заявленные цели — разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности. Финансовую поддержку организации оказывают НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии и Фонд имени Генриха Белля*.