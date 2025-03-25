В СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде

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Совместное заявление России и США по итогам переговоров, прошедших в понедельник в Эр-Рияде, будет опубликовано во вторник в 11.00 мск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

Ранее источник, знакомый с ходом событий, также сообщил о планируемой публикации совместного заявления во вторник.

— Заявление должно быть опубликовано в 4.00 утра по времени Вашингтона и в 11.00 по московскому времени, — говорится в публикации CBS.

Российскую сторону на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как предполагается, темой встречи стали нюансы возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по итогам консультаций между экспертными группами России и США в Эр-Рияде не планируется подписание каких-либо документов.



Рената Валеева