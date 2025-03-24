Пригородные поезда в Татарстане перевезли почти миллион пассажиров за два месяца

Фото: Максим Платонов

В январе — феврале 2025 года пригородными поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге в пределах Татарстана, воспользовались более 865 тыс. человек. Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого, високосного года, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались следующие станции:

Казань — 147,7 тыс. человек (на уровне 2024 года);

Ометьево-2 — 50 тыс. человек (+2,1%);

Компрессорный — 48,4 тыс. человек (на уровне 2024 года);

Арск — 41,1 тыс. человек (+0,5%);

Свияжск — 33,6 тыс. человек (на уровне 2024 года);

Вахитово — 24,7 тыс. человек (+2,4%).

Напомним, в первом квартале 2025 года наблюдается рост перевозок по направлению Санкт-Петербурга, особенно из Казани. По данным ГЖД, количество таких пассажиров увеличилось на 24,6%, составив 8,9 тыс. человек.

Рената Валеева