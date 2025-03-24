АТОР: из-за протестов в Стамбуле у россиян снизился спрос на туры

Спрос на туры в Стамбул незначительно снизился, однако усиленный контроль на въезд и выезд из города на фоне недавних протестов не оказывает существенного влияния на российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По словам Мурадяна, наблюдается небольшое снижение спроса на туры в Стамбул — на 5-10% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, отмен туров туроператоры не фиксируют, а в самом городе в настоящее время находятся около 4 тыс. российских туристов.

— Мы видим небольшое снижение спроса на туры в Стамбул, на 5–10% по сравнению с прошлым годом. Однако туристы, уже находящиеся в городе, не испытывают серьезных трудностей, — заявил Мурадян.

В АТОР отмечают, что туристы могут столкнуться с увеличенным временем ожидания трансфера из-за перекрытия некоторых городских улиц, а также с возможными проблемами с общественным транспортом вблизи мест проведения протестных акций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава комитета по въездному туризму Ассоциации туристических агентств Турции Орхан Санджар подчеркнул, что протесты носят мирный характер и не представляют серьезной угрозы для туристов.

По данным туроператоров, снижение спроса на экскурсионные туры в Стамбул наблюдается с начала года. В январе в город отправились на 6% меньше организованных туристов из России, чем годом ранее, а в феврале — на 8% меньше.

Напомним, ранее стало известно о санкционировании властями Турции задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, его пресс-секретаря и 105 сотрудников мэрии в рамках антикоррупционной операции, расследующей городские тендеры и связи с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

Рената Валеева