В Татарстане за неделю в пожарах погибли три человека, на водоемах — тоже трое

За период с 17 по 23 марта подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 64 пожара на территории Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Жертвами огня стали три человека. Еще один человек пострадал. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось спасти трех человек.

— МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Следите за исправностью газового оборудования, не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра и не ставьте мебель или горючие предметы рядом с газовыми приборами, — говорится в сообщении пресс-службы.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По данным МЧС, на водоемах Татарстана за прошедшую неделю зарегистрировано пять происшествий. Спасателям удалось спасти четырех человек. Трое погибли.

Ранее МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед: ведомство предостерегает от выхода на водоемы весной.

Рената Валеева