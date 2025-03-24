В Татарстане за неделю в пожарах погибли три человека, на водоемах — тоже трое
За период с 17 по 23 марта подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 64 пожара на территории Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Жертвами огня стали три человека. Еще один человек пострадал. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось спасти трех человек.
— МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Следите за исправностью газового оборудования, не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра и не ставьте мебель или горючие предметы рядом с газовыми приборами, — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным МЧС, на водоемах Татарстана за прошедшую неделю зарегистрировано пять происшествий. Спасателям удалось спасти четырех человек. Трое погибли.
Ранее МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед: ведомство предостерегает от выхода на водоемы весной.
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