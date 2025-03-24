В Госдуме хотят разработать программу по противодействию травле

Фото: Анастасия Фартыгина

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала разработать единую государственную комплексную программу по противодействию травле. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Лантратова заявила о необходимости создания рамочного закона, который определит понятие травли. По ее мнению, нужны основания для разработки и реализации федеральными органами исполнительной власти такой программы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов добавил, что в Госдуме разрабатывается «антибуллинговый» законопроект. Согласно ему, школы будут обязаны направлять информацию о случаях буллинга в полицию и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, сталкивались 37% жителей Казани.

О ситуации с несовершеннолетними в Татарстане — в материале «Реального времени».

Рената Валеева