В 2025 году в Казани достроят детскую площадку в парке у нового здания театра им. Камала

Оформление будет отсылать к флоре и фауне озера Кабан

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в Казани планируют завершить строительство площадки для детей площадью 0,5 га у нового здания театра им. Камала. Оформление будет отсылать к флоре и фауне озера Кабан, рассказал на совещании в мэрии города председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

По его словам, площадку украсят фигурки местных птиц. Территория будет включать зоны для отдыха, лесной фонтан, тактильные зоны, зону театральных эффектов и т.д. Проектом также предусмотрено озеленение территории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в 2025 году будут вестись работы по благоустройству Чайковых озер, бульвара на ул. Серова, а также расположенного в центре Казани сквера по ул. Мстиславского.

Напомним, за 15 лет доля благоустроенных парковых зон в Казани увеличилась в пять раз. В городе построили 54 парка и сквера, обновили уже имеющиеся. В 2024 году площадь благоустроенных общественных пространств составляла 625 га.

Галия Гарифуллина