Только 8% казанцев верят в снятие санкций США с России

Фото: Реальное время

Согласно опросу сервиса SuperJob, лишь 8% жителей Казани считают, что США полностью снимут экономические санкции с России до конца 2025 года. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения города.

Большинство опрошенных настроены более пессимистично: 37% полагают, что возможны лишь небольшие послабления, а каждый четвертый считает, что текущие ограничения останутся в силе или будут ужесточены. 27% респондентов затруднились с прогнозом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мнения казанцев разнообразны: «Нужно учиться жить без Америки», — говорит один из участников опроса. Другие добавляют: «Не верю, да и не нужно нам это», — и вспоминают о разрушительных последствиях политики США в прошлом.

Мужчины чаще, чем женщины, уверены в том, что санкции останутся. Также респонденты старше 45 лет более скептически настроены по сравнению с молодежью.

Анастасия Фартыгина