В Альметьевске руководитель исполкома раскритиковала состояние дорог

Фото: Инна Серова

На утреннем совещании в Альметьевске руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова выразила недовольство состоянием улицы Аминова. Она заявила, что дороги должны быть безопасными не только после капремонта, но и сейчас.

— Если вы запланировали ремонт санузла на лето, это же не значит, что вы не будете пользоваться им до этого времени? — подчеркнула Хабутдинова.

В ответ на критику она поручила провести ямочный ремонт на улице Аминова в кратчайшие сроки. Также в настоящее время формируется список городских дорог, которые подлежат капремонту в весенне-летний период. Улица Аминова предварительно включена в этот список.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону, который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году запланирован ремонт более 200 км региональных дорог, а также приведение в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений.



Анастасия Фартыгина