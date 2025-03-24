В Менделеевске назначены новые руководители в отделах опеки и МЧС

В Менделеевске произошли кадровые изменения. Юлия Бадамшина назначена начальником отдела опеки и попечительства исполкома района. Об этом сообщила замглавы района Лейсан Галеева на «деловом понедельнике».

Юлия Бадамшина, родившаяся 24 июля 1982 года в Менделеевске, имеет опыт работы в соцсфере. Она окончила Московский госуниверситет экономики и прошла переподготовку как воспитатель. Ранее Бадамшина работала в соцприюте «Берег Надежды» и занимала должность замначальника отдела опеки и попечительства.

Также на должность начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы назначен майор внутренней службы Радик Мифтахов. Он родился 14 апреля 1980 года и имеет опыт работы в пожарной безопасности, начиная с 2001 года. Мифтахов награжден медалями МЧС России за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

