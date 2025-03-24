Мэр Челнов Наиль Магдеев выступил против продажи алкоголя в многоквартирных домах
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах недопустима.
— Многоквартирный дом — это не место для торговли алкоголем. К сожалению, закон это позволяет, но мы должны это изменить, — подчеркнул он.
Магдеев вспомнил советские времена, когда продажа алкоголя в жилых домах не практиковалась. «Никто от этого не умер!» — добавил мэр, подчеркивая, что необходимо заботиться о здоровье и безопасности жителей.
Он планирует обратиться к депутатам Госсовета с просьбой поддержать инициативу о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах.
— Дайте реакцию, если поддерживаете эту инициативу, — призвал Магдеев горожан.
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