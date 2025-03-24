Мэр Челнов Наиль Магдеев выступил против продажи алкоголя в многоквартирных домах

Фото: Мария Зверева

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах недопустима.

— Многоквартирный дом — это не место для торговли алкоголем. К сожалению, закон это позволяет, но мы должны это изменить, — подчеркнул он.

предоставлено пресс-службой АИР

Магдеев вспомнил советские времена, когда продажа алкоголя в жилых домах не практиковалась. «Никто от этого не умер!» — добавил мэр, подчеркивая, что необходимо заботиться о здоровье и безопасности жителей.

Он планирует обратиться к депутатам Госсовета с просьбой поддержать инициативу о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах.

— Дайте реакцию, если поддерживаете эту инициативу, — призвал Магдеев горожан.

Анастасия Фатыгина