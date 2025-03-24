Переговоры России и США по Украине начнутся в Эр-Рияде сегодня в 10 утра

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В Эр-Рияде сегодня, 24 марта, в 10.00 по московскому времени начнутся переговоры между делегациями России и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили в ТАСС.

Встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин, председатель комитета Совфеда по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

С американской стороны ожидается участие Майкла Энтона, директора по политическому планированию Госдепартамента, а также помощников специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Накануне в Эр-Рияде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, посвященные вопросам прекращения огня на Украине. Украинский министр обороны Рустем Умеров, участвовавший во встрече, назвал обсуждения продуктивными.



Анастасия Фартыгина