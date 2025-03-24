Делегации США и Украины завершили переговоры в Эр-Рияде

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В Эр-Рияде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, посвященные вопросам прекращения огня на Украине. Украинский министр обороны Рустем Умеров, участвовавший во встрече, назвал обсуждения продуктивными. Об этом сообщили в ТАСС.

— Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и целенаправленной — мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику, — написал Умеров в соцсетях. Переговоры длились около пяти часов, включая перерыв.

В состав украинской делегации вошли эксперты в области энергетики и военные представители военно-морского и военно-воздушного компонентов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 24 марта в Эр-Рияде состоятся консультации экспертов России и США по Украине. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Обсуждение будет касаться черноморской зерновой инициативы.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог также заявил, что его страна хочет организовать непрямые переговоры между российской и украинской техническими группами в Эр-Рияде.

Анастасия Фартыгина