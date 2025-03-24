Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае для встречи с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию в мае. Об этом сообщил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo.

Лула да Силва встретится с российским президентом Владимиром Путиным в рамках двусторонних переговоров. Также в программе поездки запланирована встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее пресс-служба бразильского президента сообщила, что Лула да Силва был приглашен в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил намерение участвовать в этом важном мероприятии.

Путин подчеркнул, что Россия рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование. Приглашения на юбилей получили многие мировые лидеры, что подчеркивает значимость события.

Напомним, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них:

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Палестины Махмуд Аббас;

председатель КНР Си Цзиньпин;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Анастасия Фартыгина