Россия и США утвердили дату новых переговоров в Эр-Рияде

Фото: Динар Фатыхов

Представители России и США проведут 24 марта переговоры в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

От России в переговорах примут участие сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

— Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными, — заявил Ушаков.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча будет направлена в основном на проработку инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Напомним, ранее представители России и США провели переговоры 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону тогда представляли глава МИД Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

Зульфат Шафигуллин