Россия и США утвердили дату новых переговоров в Эр-Рияде
Представители России и США проведут 24 марта переговоры в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
От России в переговорах примут участие сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
— Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными, — заявил Ушаков.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча будет направлена в основном на проработку инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Напомним, ранее представители России и США провели переговоры 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону тогда представляли глава МИД Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.