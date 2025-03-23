Пушков заявил о намерении США склонить Киев к мирным переговорам

Фото: Максим Платонов

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США, несмотря на поддержку Украины, стремятся завершить конфликт, стимулируя Киев к мирному урегулированию. По его словам, в отличие от Евросоюза, который предоставляет военную помощь без предварительных условий, Вашингтон связывает продолжение поддержки с прогрессом в переговорном процессе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пушков отметил, что США, как заявил представитель администрации Уиткофф, рассматривают продвижение к мирному решению конфликта в качестве обязательного условия для дальнейшей помощи Киеву. Сенатор подчеркнул, что это свидетельствует о стремлении США не только сохранить влияние, но и ускорить завершение боевых действий.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня между Россией и Украиной проходят прямо сейчас.

Матвей Гавриков