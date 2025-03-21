Трамп намекнул на «раздел территорий» на переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня между Россией и Украиной проходят прямо сейчас.



Американский лидер отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.

— Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня [на Украине], а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент, — приводит цитату Трампа ТАСС.

Напомним, что недавно Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.



Матвей Гавриков