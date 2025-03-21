Новости общества

23:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп намекнул на «раздел территорий» на переговорах с Россией и Украиной

19:42, 21.03.2025
Трамп намекнул на «раздел территорий» на переговорах с Россией и Украиной
Фото: скриншот из соцсети X

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня между Россией и Украиной проходят прямо сейчас.

Американский лидер отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.

— Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня [на Украине], а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент, — приводит цитату Трампа ТАСС.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, что недавно Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также