Трамп намекнул на «раздел территорий» на переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня между Россией и Украиной проходят прямо сейчас.
Американский лидер отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.
— Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня [на Украине], а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент, — приводит цитату Трампа ТАСС.
Напомним, что недавно Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.