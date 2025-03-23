Советник президента Аргентины назвал население страны «единственной проблемой»

Фото: Мария Зверева

Глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель во время выступления на бизнес-форуме IEFA LATAM заявил, что население является «единственной проблемой» государства.

Рейдель описывал преимущества страны для развития технологий искусственного интеллекта, отмечая благоприятный климат, доступ к ресурсам и отсутствие военных конфликтов. Однако затем добавил: «Очевидно, что эта территория населена аргентинцами, и это единственная проблема».

После возникшего резонанса советник президента Хавьера Милея опубликовал пост в соцсети X с извинениями за вызванное недоразумение.

В центре Буэнос-Айреса во время акции протеста, переросшей в беспорядки, сотрудники полиции задержали 150 человек.



Матвей Гавриков