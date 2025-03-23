Советник президента Аргентины назвал население страны «единственной проблемой»
Глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель во время выступления на бизнес-форуме IEFA LATAM заявил, что население является «единственной проблемой» государства.
Рейдель описывал преимущества страны для развития технологий искусственного интеллекта, отмечая благоприятный климат, доступ к ресурсам и отсутствие военных конфликтов. Однако затем добавил: «Очевидно, что эта территория населена аргентинцами, и это единственная проблема».
После возникшего резонанса советник президента Хавьера Милея опубликовал пост в соцсети X с извинениями за вызванное недоразумение.
В центре Буэнос-Айреса во время акции протеста, переросшей в беспорядки, сотрудники полиции задержали 150 человек.
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